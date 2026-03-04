Реклама

23:21, 3 марта 2026Мир

Глава МИД Венгрии посоветовал Киеву сотрудничать с Будапештом

Сийярто заявил, что у Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если на парламентских выборах в Венгрии одержит победу действующий премьер-министр страны Виктор Орбан, то у Киева скорее кончатся деньги, чем у Будапешта нефть. С таким предупреждением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Речь дипломата опубликована в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если мы выиграем выборы, а шансы на это высоки, и будем продолжать, то украинцам придется сосуществовать с нами и их деньги закончатся раньше, чем наша нефть», — заявил Сийярто. Он отметил, что если партия Орбана победит на выборах, Украине придется прийти к соглашению сразу после них.

Ранее Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода «Дружба».

