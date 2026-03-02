Сийярто: Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба»

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба». Об этом, по его словам в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), свидетельствуют спутниковые снимки.

В видеообращении Сийярто заявил, что специалисты изучили спутниковые снимки, которые показывают важную для Венгрии часть нефтепровода «Дружба».

«Спутниковые снимки ясно показывают, что президент Зеленский лжет. Спутниковые снимки ясно показывают, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода "Дружба"», — сказал он.

