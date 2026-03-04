Известие о беременности порнозвезды напугало участника ее секс-марафона

Участник секс-марафона, устроенного порнозвездой Бонни Блю, признался, что напуган известием о ее беременности. Об этом пишет издание The Tab.

В начале февраля Бонни Блю провела 24-часовой секс-марафон и переспала с 400 мужчинами. По ее мнению, это позволило ей поставить рекорд мира по незащищенному сексу. Спустя примерно две недели порнозвезда объявила, что беременна.

Одним из участников секс-марафона был 20-летний Джак Уайт. По его словам, он прибыл к полудню и обнаружил, что перед входом собрались уже несколько сотен человек. Уайт ждал своей очереди около трех часов, а затем, по его собственной оценке, провел с Бонни Блю не более четырех минут.

Новость о беременности порнозвезды шокировала Уайта. «Это не входило в мои планы на 2026 год», — сказал он. По его словам, он так и не понял, правда ли Бонни Блю беременна, или это рекламный трюк. Несмотря на это, молодой человек отзывается о ней с восхищением. «Она потрясающая, — заявил он в беседе с The Tab. — Таких, как Бонни Блю, больше нет».

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.