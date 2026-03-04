Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 4 марта 2026Мир

Конфликту Ирана и США предрекли долгое продолжение

Иранист Шаров: Война Ирана и США продлится минимум несколько месяцев
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетГосдолг США

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Шансы на скорое завершение военных действий между Ираном и США оценил в беседе с «Царьградом» глава «РусИранЭкспо», иранист Александр Шаров. По его словам, этот конфликт продлится минимум несколько месяцев.

Специалист указал, что Иран может продержаться год, так как он имеет много внутренних ресурсов. При этом Шаров уверен, что в результате, даже несмотря на то, что некоторые отрасли промышленности будут разрушены, Исламская Республика восстановится.

Изменятся также и США. «Нефтедоллар окажется заблокированным в Персидском заливе из-за Ормузского пролива. Это ударит по экономике США, так как именно на нефтедолларе держался их госдолг. Посыплются трейдеры нефти, взявшие деньги у крупных финансовых IT-компаний, таких как Amazon и Apple», — предрек Шаров.

По его мнению, американский президент Дональд Трамп просчитался, начав эту войну. Эксперт уверен, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи не развалила страну, а только сплотила ее народ.

Ранее генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис предложил присудить Дональду Трампу и израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира за войну против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Иранский кризис оказался чреват ростом цен на овощи в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok