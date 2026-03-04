Конфликту Ирана и США предрекли долгое продолжение

Иранист Шаров: Война Ирана и США продлится минимум несколько месяцев

Шансы на скорое завершение военных действий между Ираном и США оценил в беседе с «Царьградом» глава «РусИранЭкспо», иранист Александр Шаров. По его словам, этот конфликт продлится минимум несколько месяцев.

Специалист указал, что Иран может продержаться год, так как он имеет много внутренних ресурсов. При этом Шаров уверен, что в результате, даже несмотря на то, что некоторые отрасли промышленности будут разрушены, Исламская Республика восстановится.

Изменятся также и США. «Нефтедоллар окажется заблокированным в Персидском заливе из-за Ормузского пролива. Это ударит по экономике США, так как именно на нефтедолларе держался их госдолг. Посыплются трейдеры нефти, взявшие деньги у крупных финансовых IT-компаний, таких как Amazon и Apple», — предрек Шаров.

По его мнению, американский президент Дональд Трамп просчитался, начав эту войну. Эксперт уверен, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи не развалила страну, а только сплотила ее народ.

Ранее генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис предложил присудить Дональду Трампу и израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира за войну против Ирана.