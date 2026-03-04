Трампу и Нетаньяху предложили дать Нобелевскую премию мира за войну против Ирана

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис предложил присудить президенту США Дональду Трампу и израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира за войну против Ирана. С таким предложением он выступил в эфире Fox News.

«Я не знаю, смотрит ли нас президент Трамп. Я не знаю, смотрит ли он нас прямо сейчас, но я думаю, что президент Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заслуживают Нобелевскую премию мира», — сказал он.

По мнению Акуниса, Трамп и Нетаньяху заслуживают получения Нобелевской премии мира по аналогии с тем, как в 1979 году ее получили тогдашний президент Египта Анвар Садат и бывший премьер-министр Израиля Менахем Бегин.

Ранее Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира. По словам главы Белого дома, страна полностью контролирует решения Нобелевского комитета.