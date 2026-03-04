Лишенный гражданства России комик пожаловался на отношение в Европе

Комиссаренко намекнул на разочарование в Европе из-за недостатка помощи от нее

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный гражданства России, пожаловался на отношение к нему в Европе. В видео, опубликованном на YouTube, он намекнул на то, что разочаровался в Евросоюзе.

По словам Комиссаренко, он всегда верил в продвигаемые Европой идеи о демократии и сменяемости власти. При этом, как подчеркнул юморист, высокопоставленные европейские лица призывали жителей стран, чьих президентов они обвиняли в диктатуре, выступать против политического режима.

«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — посетовал комик, говоря в том числе о приговоре из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. При этом в Европе, как дал понять Комиссаренко, при оформлении документов от него требуют справку об отсутствии судимости.

Юморист также добавил, что сейчас у него есть только белорусский паспорт, срок которого истекает через два года. «Это такая жесть вообще», — заключил юморист.

В апреле 2025 года стало известно, что Комиссаренко и комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. В ФСБ России заявили, что действия юмористов представляют угрозу национальной безопасности страны.