Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:29, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Лишенный гражданства России комик пожаловался на отношение в Европе

Комиссаренко намекнул на разочарование в Европе из-за недостатка помощи от нее
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный гражданства России, пожаловался на отношение к нему в Европе. В видео, опубликованном на YouTube, он намекнул на то, что разочаровался в Евросоюзе.

По словам Комиссаренко, он всегда верил в продвигаемые Европой идеи о демократии и сменяемости власти. При этом, как подчеркнул юморист, высокопоставленные европейские лица призывали жителей стран, чьих президентов они обвиняли в диктатуре, выступать против политического режима.

«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — посетовал комик, говоря в том числе о приговоре из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. При этом в Европе, как дал понять Комиссаренко, при оформлении документов от него требуют справку об отсутствии судимости.

Юморист также добавил, что сейчас у него есть только белорусский паспорт, срок которого истекает через два года. «Это такая жесть вообще», — заключил юморист.

В апреле 2025 года стало известно, что Комиссаренко и комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. В ФСБ России заявили, что действия юмористов представляют угрозу национальной безопасности страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Последнюю участницу одной террористической структуры задержали в Москве

    Глава Крыма впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok