12:32, 4 марта 2026

Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

Врач Ивашков: Избыточный вес из-за сахара повышает риск развития 13 видов рака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Freepik

Онколог Владимир Ивашков заявил, что сахар повышает риск развития сразу 13 видов рака. Об этом он предупредил любителей сладостей на YouTube-канале.

Как пояснил Ивашков, избыток сахара в рационе приводит к хроническому воспалению в организме. В результате создается комфортная среда для развития раковых клеток. «Они используют воспалительные сигналы для роста и распространения», — рассказал врач.

Кроме того, специалист назвал сахар главным виновником эпидемии ожирения. Из-за этого заболевания повышается риск возникновения как минимум 13 видов рака. «40 процентов всех онкологических диагнозов в Соединенных Штатах связаны с избыточным весом. Это колоссальная цифра», — подчеркнул Ивашков.

Ранее онколог Сергей Иванов перечислил ранние симптомы рака кишечника у молодежи. Так, он призвал обратить внимание на длительную диарею и кровь в стуле.

