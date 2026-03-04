Мерц высказался об отправке немецких военных на Украину

Мерц заявил, что отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что сейчас не обсуждается отправка немецких военнослужащих на территорию Украины. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Трансляцию выступления вел телеканал Phoenix.

«Я упомянул о возможной военной поддержке [Украины]. Это была очень теоретическая дискуссия», — пояснил Мерц. Он добавил, что, согласно закону, Берлин может проводить военные операции только в целях обороны страны и альянса. Также это возможно в рамках систем коллективной безопасности, но для этого нужно решение бундестага, однако этот вопрос не обсуждается.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинский конфликт закончится, когда одна из его сторон будет истощена в военном или экономическом плане. Он отметил, что не видит больших шансов на быстрое окончание конфликта на Украине путем переговоров.