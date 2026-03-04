Реклама

Россиян предупредили о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах

Врач Продеус: В общественных местах можно заразиться контагиозным моллюском
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FotoHelin / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги, врач-иммунолог Андрей Продеус и врач-кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В программе речь шла о контагиозном моллюске — вирусной инфекции, которая проявляется высыпаниями на коже. Как рассказал Продеус, чаще всего болезнь диагностируют у детей в возрасте до пяти лет, однако она может встречаться и у взрослых.

По его словам, вирус можно подхватить, если сесть на скамейку или пол в общественном месте. Чтобы избежать заражения, Малышева посоветовала протирать поверхность спиртовыми салфетками, перед тем как садиться.

Опасаться контагиозного моллюска не стоит, подчеркнул Гандельман. Он отметил, что болезнь обычно проходит сама и не несет опасности для здоровья. При этом коварство инфекции заключается в том, что ей можно заразиться повторно, добавил Продеус.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» предупредили россиян, что некоторые блюда могут представлять угрозу для здоровья, если брать их с собой в поезд. К такой еде они, в частности, отнесли салаты с майонезом.

