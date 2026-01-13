Малышева назвала самую коварную еду в поезде

Врач Малышева назвала курицу и салаты с майонезом самой опасной едой в поезде

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман предупредили россиян, что некоторые блюда могут представлять угрозу для здоровья, если брать их с собой в поезд. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала.

Малышева назвала одним из самых коварных продуктов, которые люди едят в поезде, курицу. Врач посоветовала обращать внимание на ее цвет внутри: если мясо в некоторых местах красное, это означает, что оно плохо приготовлено. Она объяснила, что в такой курице может быть сальмонелла — бактерия, провоцирующая острую кишечную инфекцию.

Также к опасной еде, от которой следует отказаться в поезде, она отнесла любые салаты с майонезом. Гандельман уточнил, что они могут вызывать пищевое отравление.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» предупредила об опасности одного популярного ресторанного блюда. Она рассказала, что в нем могут быть глисты.