Россия
10:41, 4 марта 2026Россия

Москалькова раскрыла содержание полученных от бойцов СВО обращений

Москалькова получила от бойцов СВО более 70 тысяч обращений в 2025 году
Майя Назарова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова отчиталась о полученных от бойцов специальной военной операции (СВО) обращениях в 2025 году и раскрыла их содержание. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен пояснила, что к ней поступили за этот период более 70 тысяч запросов. Москалькова уточнила, что просьбы были связаны с содействием в освобождении из плена, поиском без вести пропавших, социальными льготами и гарантиями.

Уполномоченный подчеркнула, что сейчас государство приняло мощный пакет законов, подзаконных актов, которые предусматривают социальные меры поддержки участников боевых действий и их семей.

Москалькова разъяснила, что с какими-то обращениями удавалось разобраться быстро, другие требовали более тщательного подхода.

До этого омбудсмен предложила дать право бойцам СВО на увольнение в связи с семейными ситуациями.

