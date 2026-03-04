Названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

Сильнее всего в Москве новостройки подешевели в Бабушкинском районе

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках «старой» Москвы за последний месяц опустилась на 2,3 процента, достигнув 814,9 тысячи рублей. Где цены на «первичку» снизились сильнее всего, «Известиям» рассказали в компании «НДВ Супермаркет недвижимости».

Заметнее всего новостройки подешевели в Бабушкинском районе — там цены упали на 11,8 процента, что объясняют появлением объектов комфорт-класса по программе реновации. Следом в рейтинге компании идет Новогиреево, где стоимость снизилась на 7,1 процента. Новостройки в этом столичном районе подешевели по большей части из-за возросшего ассортимента крупноформатных квартир. В Котловке цены на жилье в новостройках упали на 4,5 процента, а в Останкинском районе — на 4,4 процента. Такую динамику аналитики связывают с изменением структуры предложения по типу квартир.

В целом снижение цен на новостройки является следствием сезонного падения спроса, из-за чего застройщикам приходятся вводить скидки. При этом средневзвешенная стоимость на первичном рынке, как отмечают эксперты, не опускалась уже давно. В ближайшее время рост цен не прогнозируется.

При этом в аналитическом центре ПСБ ожидают повышения цен на новый фонд в течение года. Предполагается, что столичные новостройки прибавят в стоимости 10 процентов.