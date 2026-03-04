Ценам на новостройки в Москве предрекли рост

ПСБ: Новостройки в Москве подорожают на 10 % в 2026 году

Московские новостройки в 2026 году подорожают. Насколько взлетят цены, говорится в обзоре столичного рынка жилой недвижимости аналитического центра ПСБ.

По прогнозам специалистов, к концу 2026 года столичные новостройки прибавят в стоимости в среднем 10 процентов. Рынок первичной недвижимости перейдет к восстановлению благодаря смягчению политики Центробанка. Цены вырастут на фоне подъема спроса — показатель, как предполагают аналитики, по итогам года увеличится на 14 процентов. Данная тенденция уже отразилась на сделках с использованием ипотеки, в особенности их доля увеличилась в высокобюджетных сегментах.

Готовое жилье к концу 2026-го подорожает примерно на 8 процентов. При этом спрос на «вторичку», как считают аналитики, вырастет на 16 процентов. В сравнении с новым фондом рынок готового жилья становится скорее «рынком потребности», чем вложений, поясняется в обзоре.

Спрос на ипотеку в столице останется сдержанным, в его основе будут лежать льготные программы. В целом к концу года аналитики ждут прироста ипотечных сделок в пределах 8 процентов. В то же время предложение новых квартир в Москве продолжит снижаться. Так, в 2025 году ассортимент лотов сократился до минимума за последние четыре года — 43,1 тысячи. По мере снижения ключевой ставки девелоперы будут наращивать темпы ввода объектов, но быстрого восстановления предложения ждать не стоит.

Ранее рост цен на отечественные новостройки предрекли в ДОМ.РФ. В 2026 году стоимость первичного жилья в России может увеличиться на 10 процентов.