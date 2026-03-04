Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:40, 4 марта 2026Экономика

Ценам на новостройки в Москве предрекли рост

ПСБ: Новостройки в Москве подорожают на 10 % в 2026 году
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Московские новостройки в 2026 году подорожают. Насколько взлетят цены, говорится в обзоре столичного рынка жилой недвижимости аналитического центра ПСБ.

По прогнозам специалистов, к концу 2026 года столичные новостройки прибавят в стоимости в среднем 10 процентов. Рынок первичной недвижимости перейдет к восстановлению благодаря смягчению политики Центробанка. Цены вырастут на фоне подъема спроса — показатель, как предполагают аналитики, по итогам года увеличится на 14 процентов. Данная тенденция уже отразилась на сделках с использованием ипотеки, в особенности их доля увеличилась в высокобюджетных сегментах.

Готовое жилье к концу 2026-го подорожает примерно на 8 процентов. При этом спрос на «вторичку», как считают аналитики, вырастет на 16 процентов. В сравнении с новым фондом рынок готового жилья становится скорее «рынком потребности», чем вложений, поясняется в обзоре.

Спрос на ипотеку в столице останется сдержанным, в его основе будут лежать льготные программы. В целом к концу года аналитики ждут прироста ипотечных сделок в пределах 8 процентов. В то же время предложение новых квартир в Москве продолжит снижаться. Так, в 2025 году ассортимент лотов сократился до минимума за последние четыре года — 43,1 тысячи. По мере снижения ключевой ставки девелоперы будут наращивать темпы ввода объектов, но быстрого восстановления предложения ждать не стоит.

Ранее рост цен на отечественные новостройки предрекли в ДОМ.РФ. В 2026 году стоимость первичного жилья в России может увеличиться на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    92-летний мужчина и 82-летняя женщина сыграли свадьбу в доме престарелых

    Пентагон раскрыл одну из ключевых задач США в Иране

    В России рассказали о «возвращающихся на одном крыле» «СКАТах»

    Пентагон заявил о победе над Ираном

    Немецкая разведка оценила дефицит бюджета России

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Обломки БПЛА упали на российские санатории

    Сорван вывоз из России боеприпасов на миллиард рублей

    ООН осудила США и Израиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok