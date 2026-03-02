Предсказано будущее цен на новостройки

ДОМ.РФ: Новостройки в России могут подорожать на 10 % в 2026 году

В 2026 году новостройки в России могут в среднем подорожать на 10 процентов. Такое будущее цен на первичную недвижимость предсказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в беседе с ТАСС.

Гольдберг отметил, что в 2025 году новостройки выросли в цене на 10 процентов. «Я думаю, что примерно такая же динамика, плюс-минус, сохранится, чуть выше инфляции. Это нормальная история. Главное, чтобы она росла соразмерно росту доходов населения», — заявил аналитик.

Он добавил, что в некоторых городах, в том числе в Москве, новостройки могут подорожать сильнее, чем в целом по стране. При этом, согласно прогнозам, в этом году рост цен будет равномерным, а в 2027 году более высоким.

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские девелоперы запустят почти на 10 процентов больше жилья, чем годом ранее.