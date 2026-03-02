Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 2 марта 2026Экономика

Предсказано будущее цен на новостройки

ДОМ.РФ: Новостройки в России могут подорожать на 10 % в 2026 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2026 году новостройки в России могут в среднем подорожать на 10 процентов. Такое будущее цен на первичную недвижимость предсказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в беседе с ТАСС.

Гольдберг отметил, что в 2025 году новостройки выросли в цене на 10 процентов. «Я думаю, что примерно такая же динамика, плюс-минус, сохранится, чуть выше инфляции. Это нормальная история. Главное, чтобы она росла соразмерно росту доходов населения», — заявил аналитик.

Он добавил, что в некоторых городах, в том числе в Москве, новостройки могут подорожать сильнее, чем в целом по стране. При этом, согласно прогнозам, в этом году рост цен будет равномерным, а в 2027 году более высоким.

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские девелоперы запустят почти на 10 процентов больше жилья, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. Что известно о трагедии в московской гостинице?

    В России осудят известного рэпера

    Назван возможный срок завершения конфликта вокруг Ирана

    В Москву вернутся ночные заморозки

    Россиянин поставил на три футбольных матча и выиграл 3,8 миллиона рублей

    В России нашли поставщиков оружия для криминальных структур

    Масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России оценили

    В Кремле высказались о контактах с Ираном и странами региона

    Число эвакуированных из Ирана россиян изменилось

    Названа неожиданная группа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok