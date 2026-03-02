Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Экономика
11:32, 2 марта 2026Экономика

В России начнут строить больше жилья

ДОМ.РФ: Запуск жилья в России вырастет на 10 % в 2026 году
Александра Качан (Редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2026 году российские застройщики выведут на рынок почти на 10 процентов больше жилья, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, передает ТАСС.

Общий объем нового жилья в текущем году может составить около 45 миллионов квадратных метров, не учитывая фонд реновации. При этом в 2025 году девелоперы запустили только 41 миллион квадратов жилых проектов.

Отмечается, что объем строящегося жилья в стране остается стабильным и держится на уровне 120 миллионов квадратных метров в год. Гольдберг добавил, что вместе со снижением ставок по рыночной ипотеке будет расти спрос, из-за чего правила на рынке начнут диктовать продавцы, а не покупатели.

Ранее инвестор Владимир Виноградов назвал ставку по ипотеке, которая сделает кредиты на жилье доступными для россиян. По его словам, она должна составлять 10-11 процентов годовых.

