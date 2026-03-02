Названа доступная для россиян ставка по ипотеке

Инвестор Виноградов: Доступной ипотека является при ставке 10-11 %

Доступной ипотека для россиян является при ставке 10-11 процентов годовых. Такой порог доступности в разговоре с «Газетой.Ru» назвал гендиректор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

Именно при такой ставке ипотеку могут себе позволить большинство семей среднего достатка в России, объяснил собеседник издания. Снижения ключевой ставки Центробанка на полпроцента для этого, по словам Виноградова, недостаточно, чтобы возобновить интерес к ипотеке: за счет этого может измениться итоговая стоимость кредита, но не долговая нагрузка для заемщика.

Для достижения ставки 10-11 процентов необходим комплексный подход, уверен инвестор. Помимо удержания ставки на низком уровне, необходимо стабилизировать рынок недвижимости и улучшить экономическую ситуацию в целом. По прогнозам экспертов, цены на новостройки в России во втором полугодии продолжат расти в пределах 3-5 процентов годовых.

Ранее россияне оценили свои накопления для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Более чем у 70 процентов респондентов сбережений на это не хватает, 34 процентам опрошенных на то, чтобы скопить необходимую сумму, требуется не меньше трех лет.