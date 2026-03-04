Реклама

19:05, 4 марта 2026Путешествия

Мужчина украл сумку у туристки в Таиланде и объяснил поступок нуждой в деньгах для жен

Мужчина объяснил кражу сумки у туристки в Таиланде нуждой в деньгах для двух жен
Алина Черненко

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Мужчина украл сумку у британской туристки в Таиланде и объяснил свой поступок нуждой в деньгах на содержание двух жен. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 13 декабря 2025 года, однако арестовать злоумышленника удалось только 2 марта 2026-го. Тайские полицейские задержали 33-летнего уроженца провинции Аюттхая перед магазином 7-Eleven в Бангкоке. Он находился в розыске по ордеру уголовного суда, выданному по обвинению в ограблении 21-летней жительницы Великобритании.

По словам девушки, когда она шла по улице Суравонг, сзади подъехал мотоциклист, выхватил у нее аксессуар и скрылся. В сумке находились серебристый iPhone 17 Pro Max, два браслета Pandora общей стоимостью около 60 тысяч батов (примерно 148 тысяч рублей) и три тысячи батов (примерно 7,4 тысячи рублей) наличными.

Во время допроса подозреваемый признался, что ему не хватает дохода от работы в мототакси на обеспечение возлюбленных. Проверка показала, что до этого он совершал аналогичное преступление в районе Нанг Лоенг.

Ранее в этой же стране Азии банда угрожала иностранцу ножом и украла два миллиона батов (пять миллионов рублей) наличными из его дома. Британец работал шеф-поваром и жил вместе с тайкой.

