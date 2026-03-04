Мужчина захотел переспать с девушкой и напоил текилой до смерти

В Японии мужчина до смерти напоил текилой 25-летнюю девушку

В Японии начался суд над мужчиной, который напоил 25-летнюю девушку текилой до смерти. Об этом пишет Japan Today.

На скамье подсудимых оказался 44-летний Хироки Итая из города Нагоя. В мае 2023 года он увидел в баре, куда часто заходил, симпатичную девушку. Итая попросил знакомого бармена пригласить ее за его столик. После этого, как утверждает сторона обвинения, Итая на протяжении полутора часов угощал молодую японку спиртным, уговаривая пить все больше. В итоге она выпила 32 рюмки текилы. Затем Итая отвез ее в отель, чтобы заняться сексом. Однако на месте он понял, что его новой знакомой плохо и вызвал скорую.

Врачи боролись за жизнь девушки больше месяца, но 21 июня 2023-го ее не стало от гипоксической энцефалопатии — повреждения головного мозга вследствие недостатка кислорода. Опасное состояние было вызвано алкогольным отравлением. В суде Итая признался, что подстрекал девушку пить одну рюмку за другой, однако отрицает, что делал это, так как хотел переспать с ней. Какое наказание может грозить мужчине, если его признают виновным, не сообщается.

