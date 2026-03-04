Реклама

13:32, 4 марта 2026

Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik.diller / Freepik

Мужчины и женщины вспомнили о случаях на свадьбе, свидетельствующих о скором разводе. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Свадебный фотограф с 20-летним опытом порекомендовал обращать внимание на поздравительную речь родителей невесты.

Особенно запомнился случай, когда в речи родителей невесты прозвучала фраза о женихе: «Ты не тот, кого мы представляли мужем нашей дочери, но у вас есть общие дети, так что, думаю, нам придется смириться с тобой»

bearwithcameraпользователь Reddit

Одна женщина рассказала о женихе, не обращавшем внимания на старавшуюся ради него невесту.

Невеста от всего сердца пела в караоке их с женихом значимую песню. Она обращалась к своему избраннику, а он стоял к ней спиной, отказывался поворачиваться и напивался в стельку со своими друзьями

MrsPottyMouthпользовательница Reddit
Многие пользователи также вспомнили о невестах и женихах, всячески оттягивавших момент церемонии.

Невеста отказалась выходить из ванной, потому что увидела якобы несчастливое время на часах. Нам всем пришлось ждать полчаса, в течение которых она позвала нескольких своих друзей составить ей компанию. Когда мы вернулись на свои места, половина гостей была пьяна и слонялась без дела, включая ее мать и жениха. Они продержались меньше трех месяцев

HoosierKittyMamaпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали после свадьбы. В частности, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

