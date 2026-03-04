Реклама

13:20, 4 марта 2026Силовые структуры

В отношении российского актера потребовали возбудить уголовное дело

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении актера Трескунова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении 26-летнего актера Семена Трескунова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Во время проверки было установлено, что актер за год дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иностранного агента. Тем не менее с ноября 2025 года он продолжил публиковать в соцсети посты без необходимой маркировки.

С началом СВО Трескунов уехал в Израиль и получил там гражданство, после чего переехал в Испанию. Актер известен по работе в телепроектах «Призрак», «Т-34», «Ивановы-Ивановы». Известно, что у него накопились долги почти на 200 тысяч рублей, семья отказалась их выплачивать.

