Наука и техника
13:31, 4 марта 2026Наука и техника

На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

MWM: Полеты Як-130 указывают на подготовку Ирана к получению новых истребителей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полеты учебно-боевых самолетов Як-130 в небе над Тегераном могут указывать на подготовку Ирана к получению новых истребителей из России, заявляет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что Як-130 является самым современным иранским боевым самолетом, полученным Тегераном от Москвы за последние 35 лет. «Решение о закупке этого самолета, как полагают, было мотивировано необходимостью подготовки пилотов к эксплуатации новых истребителей Су-35, поставки которых, по сообщениям, должны были начаться в конце 2026 года», — говорится в публикации.

Там же не исключается, что иранская сторона может получить российские истребители пятого поколения Су-57.

Согласно MWM, кроме учебных полетов Як-130 и МиГ-29А, замеченные над Тегераном, могут использоваться для перехвата американских и израильских ракет и беспилотников. «Як-130 сохраняет внушительные боевые возможности наряду со своей ролью учебного самолета, и, несмотря на посредственную маневренность, малую рабочую высоту и дозвуковую максимальную скорость, его авионика, датчики и доступ к ряду современных боеприпасов частично компенсируют эти недостатки», — заключает издание.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» рассказал, что над Тегераном заметили истребители МиГ-29А и учебно-боевые самолеты Як-130.

В январе Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, поставленные Ирану, показали на фото.

