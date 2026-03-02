Реклама

Наука и техника
14:20, 2 марта 2026Наука и техника

Над Тегераном заметили МиГ-29

Над Тегераном заметили истребители МиГ-29А и учебно-боевые самолеты Як-130
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Над Тегераном заметили истребители МиГ-29А и учебно-боевые самолеты Як-130, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание допускает, что МиГ-29А и Як-130 могут использоваться иранской стороной для перехвата беспилотников и крылатых ракет. Согласно Telegram-каналу, перехват может осуществляться ракетами класса «воздух-воздух» Р-73РМД-2 с головками самонаведения МК-80 «Маяк».

В сентябре журнал Military Watch Magazine заметил, что российские истребители Миг-29 смогут защитить Иран от атак стареющих израильских самолетов F-15 и F-16.

В июне 2022 года издание Popular Mechanics рассказало, что Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран сталкиваются с бомбой замедленного действия — стареющим парком боевых самолетов, многим из которых более 40 лет.

