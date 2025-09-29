MWM: Российские Миг-29 смогут защитить Иран от атак Израиля

Российские истребители Миг-29 смогут защитить Иран от атак стареющих израильских самолетов F-15 и F-16, утверждает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало сообщения иранской прессы о том, что Тегеран получил от Москвы первый более чем за 30 лет истребитель МиГ-29. По оценке журнала, Иран предпочел российский истребитель, а не китайский J-10, по четырем причинам.

Во-первых, согласно журналу, речь могла идти не о покупке, а о бартере — за самолет Тегеран мог направить Москве свою оборонную продукцию. Во-вторых, Россия в качестве помощи могла отправить Ирану построенные еще в СССР самолеты, модернизация которых ляжет на Тегеран. В-третьих, по данным издания, Россия способна поставлять Ирану самолеты достаточно ритмично. И, наконец, в-четвертых, иранская сторона уже располагает самолетами МиГ-29, поэтому новые истребители не столкнутся со сложностями в обслуживании и эксплуатации.

MWM отмечает, что МиГ-29 после модернизации может получить радиолокационную станцию «Жук» и ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М, что фактически превратит его в самолет поколения «четыре плюс».

Ранее аналитик американского журнала The National Interest Майя Карлин заметила, что «приманка» в виде гибрида ракеты и беспилотника — ложная цель ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD) — обеспечивает преимущество украинских истребителей Су-27 перед российскими.

В том же месяце американский портал TWZ заметил, что у Вооруженных сил Украины мог появиться минимум один истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал Азербайджану, хотя изначально был украинским.