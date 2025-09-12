В США обнаружили преимущество украинских Су-27 перед российскими

TNI: Приманка MALD обеспечивает преимущество украинских Су-27 перед российскими

«Приманка» в виде гибрида ракеты и беспилотника — ложная цель ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD) — обеспечивает преимущество украинских истребителей Су-27 перед российскими, обнаружила аналитик американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

По ее словам, с момента оснащения украинских Су-27 американскими DM-160 MALD «эти самолеты получили преимущество перед своими российскими аналогами».

Обозреватель подчеркивает, что после запуска ловушка «защищает самолеты союзников и одновременно сбивает с толку системы противовоздушной обороны противника». Дальность полета 115-килограммовой приманки превышает 900 километров.

Кроме Су-27, ловушки получили украинские истребители МиГ-29. «В обоих случаях система ловушки устанавливается на пилонах истребителей», — уточняет автор.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» заметил, что Вооруженные силы Украины нарастили активность ударов беспилотниками-ракетами по российским регионам, в частности, имитаторами DM-160 MALD.

В январе 2024-го Минобороны России впервые сообщило об уничтожении украинских ракет DM-160 MALD.