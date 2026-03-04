Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Названы основные направления возможной миграции из Ирана

Востоковед Лукьянов: Основные потоки миграции из Ирана пойдут в Турцию и Ирак
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Основные потоки беженцев из Ирана в случае миграционного кризиса из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке пойдут в Турцию, Ирак и Азербайджан. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Возможных направлений [потока беженцев] несколько, и определить приоритеты довольно-таки сложно. (...) Турецкая экономика, несмотря на кризисные явления, больше всех готова принять у себя беженцев», — подчеркнул востоковед.

Лукьянов оценил вероятность миграционного кризиса в Иране из-за конфликта с Израилем и США, а также назвал следующие направления возможного оттока беженцев из Исламской Республики:

  • Ирак — на территории страны располагается многочисленная шиитская община, которая сможет принять мигрантов и создать условия для дальнейшего транзита в ЕС
  • Турция — Анкара уже приняла более 4,5 миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и лучше всех готова принять дополнительные потоки, несмотря на состояние экономики;
  • Азербайджан станет одним из популярных мест для мигрантов из-за протяженной сухопутной границы и большой азербайджанской общины в Иране, несмотря на возможные риски для Баку.

При этом, по словам эксперта, ряд соседних с Ираном стран попытаются ограничить миграционные потоки:

  • Афганистан не располагает достаточными экономическими ресурсами и возможностями для приема потенциальных беженцев;
  • Туркмения может болезненно отреагировать на попадание волны мигрантов в страну, несмотря на большую протяженность границы и малочисленность населения;
  • Пакистан может использовать крупный контингент вооруженных сил для перекрытия протяженной границы с Ираном

Ранее на фоне конфликта Ирана с Израилем и США издание Life.ru вспомнило предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о полномасштабном конфликте Ирана и Израиля, который должен привести к потоку беженцев с Ближнего Востока в другие регионы мира. В 2013 году политик предположил, что одним из конечных пунктов для иранских беженцев станет Россия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Как предсказывал Жириновский. Конфликт вокруг Ирана грозит крупнейшим миграционным кризисом. Куда направятся беженцы?

    Бывшая сторонница Трампа жестко высказалась об ударе по школе в Иране

    Названы основные направления возможной миграции из Ирана

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера назвала бомжичкой гостящую у нее Самойлову

    Российскую экономику залихорадило

    20-летний турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии

    Руководство налоговой службы российского региона подвергли обыскам

    Тарасова оценила удорожание жизни в России

    Иран сделал заявление об Ормузском проливе

    Командир «Ахмата» заявил о готовности воевать за Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok