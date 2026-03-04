Названы основные направления возможной миграции из Ирана

Востоковед Лукьянов: Основные потоки миграции из Ирана пойдут в Турцию и Ирак

Основные потоки беженцев из Ирана в случае миграционного кризиса из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке пойдут в Турцию, Ирак и Азербайджан. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Возможных направлений [потока беженцев] несколько, и определить приоритеты довольно-таки сложно. (...) Турецкая экономика, несмотря на кризисные явления, больше всех готова принять у себя беженцев», — подчеркнул востоковед.

Лукьянов оценил вероятность миграционного кризиса в Иране из-за конфликта с Израилем и США, а также назвал следующие направления возможного оттока беженцев из Исламской Республики:

— на территории страны располагается многочисленная шиитская община, которая сможет принять мигрантов и создать условия для дальнейшего транзита в ЕС Турция — Анкара уже приняла более 4,5 миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и лучше всех готова принять дополнительные потоки, несмотря на состояние экономики;

— Анкара уже приняла более 4,5 миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и лучше всех готова принять дополнительные потоки, несмотря на состояние экономики; Азербайджан станет одним из популярных мест для мигрантов из-за протяженной сухопутной границы и большой азербайджанской общины в Иране, несмотря на возможные риски для Баку.

При этом, по словам эксперта, ряд соседних с Ираном стран попытаются ограничить миграционные потоки:

не располагает достаточными экономическими ресурсами и возможностями для приема потенциальных беженцев; Туркмения может болезненно отреагировать на попадание волны мигрантов в страну, несмотря на большую протяженность границы и малочисленность населения;

может болезненно отреагировать на попадание волны мигрантов в страну, несмотря на большую протяженность границы и малочисленность населения; Пакистан может использовать крупный контингент вооруженных сил для перекрытия протяженной границы с Ираном

Ранее на фоне конфликта Ирана с Израилем и США издание Life.ru вспомнило предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о полномасштабном конфликте Ирана и Израиля, который должен привести к потоку беженцев с Ближнего Востока в другие регионы мира. В 2013 году политик предположил, что одним из конечных пунктов для иранских беженцев станет Россия.