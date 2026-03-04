Найдены обломки корабля с 136 килограммами фарфора XIV века

В водах Сингапура нашли затонувший корабль с 136 килограммами фарфора XIV века

В водах Сингапура нашли грузовое судно, затонувшее около 650 лет назад по дороге из Китая. Об этом пишет CNN.

Поисками судна руководил археолог Майкл Флекер. По словам мужчины, его команде потребовалось четыре года, чтобы исследовать место крушения корабля. Предполагается, что оно направлялось из Китая в Темасек — порт, который находился на территории современного Сингапура.

Среди обломков судна нашли около 136 килограммов фарфора XIV века. Керамические изделия были изготовлены при династии Юань во времена существования Монгольской империи. От них в основном остались осколки. Археологи нашли лишь несколько практически неповрежденных предметов.

На одним из них изображен четырехлапый дракон, на другом — феникс, окруженный хризантемами. Кроме того, Флекер наткнулся на множество осколков, которые собираются в изображение мандаринских уток, плавающих среди лотосов.

Этот мотив особенно любил император Вэньцзун, который правил с 1328-го по 1332 год. Он разрешал наносить изображение уток только на свои личные вещи. После его смерти эти ограничения, вероятно, были сняты.

