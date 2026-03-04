Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:34, 6 марта 2026Из жизни

Найдены обломки корабля с 136 килограммами фарфора XIV века

В водах Сингапура нашли затонувший корабль с 136 килограммами фарфора XIV века
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: lego 19861111 / Shutterstock / Fotodom

В водах Сингапура нашли грузовое судно, затонувшее около 650 лет назад по дороге из Китая. Об этом пишет CNN.

Поисками судна руководил археолог Майкл Флекер. По словам мужчины, его команде потребовалось четыре года, чтобы исследовать место крушения корабля. Предполагается, что оно направлялось из Китая в Темасек — порт, который находился на территории современного Сингапура.

Среди обломков судна нашли около 136 килограммов фарфора XIV века. Керамические изделия были изготовлены при династии Юань во времена существования Монгольской империи. От них в основном остались осколки. Археологи нашли лишь несколько практически неповрежденных предметов.

Материалы по теме:
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020

На одним из них изображен четырехлапый дракон, на другом — феникс, окруженный хризантемами. Кроме того, Флекер наткнулся на множество осколков, которые собираются в изображение мандаринских уток, плавающих среди лотосов.

Этот мотив особенно любил император Вэньцзун, который правил с 1328-го по 1332 год. Он разрешал наносить изображение уток только на свои личные вещи. После его смерти эти ограничения, вероятно, были сняты.

Ранее сообщалось, что археологи нашли у пролива Эресунн, возле побережья Дании, отлично сохранившийся торговый когг — крупнейшее средневековое судно такого типа из когда-либо обнаруженных в мире. Отсутствие балласта и следов груза указывает на то, что судно было загружено товарами, которые, вероятно, всплыли при крушении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арабские страны разозлились на США

    Жители Подмосковья пожаловались на затянувшийся фекальный потоп

    Уиткофф сообщил о скором прогрессе в урегулировании на Украине

    Названы предполагаемые задачи Российской армии в зоне СВО весной

    Звездная стилистка назвала визуально старящую верхнюю одежду

    Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    Россиянка упала в обморок во время звонка вернувшегося из плена мужа

    Жителю Подмосковья вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней

    Россиянин ударил несовершеннолетнего лицом о перила из-за внешности

    В Киеве остались недовольны планами Европы «перезагрузить Украину»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok