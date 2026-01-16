Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:20, 16 января 2026Из жизни

У побережья Дании обнаружили огромный затонувший корабль возрастом 600 лет

У берегов Дании нашли затонувший 600-летний корабль
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Viking Ship Museum

Археологи нашли у пролива Эресунн, возле побережья Дании, отлично сохранившийся торговый когг — крупнейшее средневековое судно такого типа из когда-либо обнаруженных в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Огромное судно, получившее название «Свелгет 2», было построено около 1410 года, его длина составляет 28 метров, а грузоподъемность оценивается в 300 тонн. Затонувший корабль покоится на глубине 13 метров под защитным слоем песка. Эта находка позволила впервые документально подтвердить существование кормовых надстроек-«замков», известных ранее лишь по иллюстрациям.

«Этот корабль — веха для морской археологии. Это самый большой когг, который нам известен, и он дает нам уникальную возможность понять не только его конструкцию, но и то, как была устроена жизнь на борту крупнейших торговых судов Средневековья», — заявил руководитель археологической экспедиции Отто Ульдум. Среди артефактов, найденных на 600-летнем корабле и рядом с ним, — расписные деревянные миски, обувь, гребни, четки, бронзовые котлы и кирпичная камбузная печь. Эти находки свидетельствуют о неожиданном для той эпохи уровне комфорта.

Отсутствие балласта и следов груза указывает на то, что судно было загружено товарами, которые, вероятно, всплыли при крушении. Фрагменты корабля теперь проходят консервацию в Национальном музее в Бреде. Найденный когг подтверждает, что технология судостроения XV века позволяла создавать настоящие «суперкорабли», которые были движущей силой международной торговли.

Материалы по теме:
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018
Безупречный воин. Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Безупречный воин.Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
9 мая 2021

Ранее у побережья Александрии в Египте археологи обнаружили под водой уникальное судно, построенное для удовольствий и празднеств в период ранней Римской империи. Роскошный корабль длиной 35 метров с павильоном-навесом и богато украшенной каютой датировали первой половиной I века нашей эры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

    Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok