У побережья Дании обнаружили огромный затонувший корабль возрастом 600 лет

У берегов Дании нашли затонувший 600-летний корабль

Археологи нашли у пролива Эресунн, возле побережья Дании, отлично сохранившийся торговый когг — крупнейшее средневековое судно такого типа из когда-либо обнаруженных в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Огромное судно, получившее название «Свелгет 2», было построено около 1410 года, его длина составляет 28 метров, а грузоподъемность оценивается в 300 тонн. Затонувший корабль покоится на глубине 13 метров под защитным слоем песка. Эта находка позволила впервые документально подтвердить существование кормовых надстроек-«замков», известных ранее лишь по иллюстрациям.

«Этот корабль — веха для морской археологии. Это самый большой когг, который нам известен, и он дает нам уникальную возможность понять не только его конструкцию, но и то, как была устроена жизнь на борту крупнейших торговых судов Средневековья», — заявил руководитель археологической экспедиции Отто Ульдум. Среди артефактов, найденных на 600-летнем корабле и рядом с ним, — расписные деревянные миски, обувь, гребни, четки, бронзовые котлы и кирпичная камбузная печь. Эти находки свидетельствуют о неожиданном для той эпохи уровне комфорта.

Отсутствие балласта и следов груза указывает на то, что судно было загружено товарами, которые, вероятно, всплыли при крушении. Фрагменты корабля теперь проходят консервацию в Национальном музее в Бреде. Найденный когг подтверждает, что технология судостроения XV века позволяла создавать настоящие «суперкорабли», которые были движущей силой международной торговли.

Ранее у побережья Александрии в Египте археологи обнаружили под водой уникальное судно, построенное для удовольствий и празднеств в период ранней Римской империи. Роскошный корабль длиной 35 метров с павильоном-навесом и богато украшенной каютой датировали первой половиной I века нашей эры.