19:16, 4 марта 2026Силовые структуры

Названа причина отсутствия полицейских нарядов на улицах российских городов

Колокольцев: Некомплект сотрудников ППС достиг 40 %, участковых не хватает 25 %
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На улицах российских городов отсутствуют наряды патрульно-постовой службы (ППС) по причине того, что некомплект сотрудников достиг 40 процентов. Об этом заявил на коллегии МВД России министр Владимир Колокольцев, видео его выступления опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Также не хватает участковых инспекторов — дефицит составляет 25 процентов. Но, несмотря на нехватку полицейских, контроль за поднадзорными сохранен, отметил глава МВД.

По его словам, с 2020 года из органов внутренних дел ушли 350 тысяч человек. Личный состав обновился фактически наполовину. Только в 2025 году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч.

Колокольцев указал, что в России есть отделы полиции, в которых несколько подразделений разукомплектовали из-за нехватки кадров.

Кадровый дефицит остается одной из важнейших проблем МВД России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства. По его словам, в 2026 году будет повышена зарплата полицейским, также принят целый ряд решений, направленных на комплектование органов внутренних дел.

Одним из способов решения кадрового голода может стать активное привлечение в ряды МВД ветеранов специальной военной операции (СВО). По мнению президента, бывшие бойцы с их боевым опытом, психологической и физической закалкой способны укрепить ряды полицейских. Он призвал активнее вести подбор из числа бывших военнослужащих на имеющиеся вакансии.

