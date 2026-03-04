Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Названы следующие «грандиозные планы» Израиля после Ирана

Политолог Леви: Израиль хочет дестабилизировать Турцию, Ирак и Персидский залив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль хочет через операцию против Ирана устроить там хаос, который поможет дестабилизировать ситуацию в Турции, Ираке, монархиях Персидского залива и других странах региона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«На самом деле Израиль стремится к государственному краху: хаосу, фрагментации, фактическому исключению Ирана из регионального уравнения, что приведет к дестабилизации Ирака, Турции, стран Персидского залива, а также Афганистана и Пакистана. Израиль находится достаточно далеко, чтобы пожинать плоды, пока соседние страны находятся в состоянии хаоса», — указал исследователь.

Леви также подчеркнул, что «грандиозная стратегия» Израиля заключается в установлении им региональной гегемонии, когда ни одно государство Ближнего Востока не сможет оспаривать его лидерство. Эксперт добавил, что после конфликта с Ираном Тель-Авив может настолько сильно укрепиться, что может попытаться создать аналог НАТО в регионе.

Израиль открыто говорит о своем союзе с ОАЭ, Индией и Эфиопией. В новой реальности он может включить в этот треугольник остальную часть Персидского залива — Саудовскую Аравию и Катар, которые должны принять новый расклад сил

Даниэль Левибританский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток»

В 2024 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. Глава правительства уточнял, что подобный блок будет направлен против «иранской угрозы». Он также сравнил ситуацию с Европой, где после Второй мировой войны США создали «альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok