Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:59, 4 марта 2026Силовые структуры

Нехитрый план обогащения в стоматологии обернулся для россиянки уголовным делом

В Москве задержана укравшая из сейфа стоматологии 500 тыс. рублей женщина-стажер
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Москве задержана 33-летняя жительница Московской области, укравшая из сейфа стоматологической клиники 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, задержанная подозревается в хищении денег из сейфа стоматологии, в которой работала администратором-стажером. Они узнала код от сейфа, дождалась, пока в помещении клиники никого не будет и забрала из него деньги.

Ранее сообщалось, что в Междуреченске местная жительница ведрами выносила продукты из супермаркетов

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США отказались от ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент постсоветской страны постановил установить пожизненный срок за педофилию

    Популярность красной икры в России объяснили

    В удаленном от Украины почти в 2 тысячи километров регионе России ввели дистант из-за БПЛА

    Россиянин решил растопить сердце бывшей возлюбленной и сжег ее дом

    Базу США в Ираке атаковал беспилотник

    В России предупредили о подготовке ВСУ к контратаке на одном направлении

    ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для боевых действий против Ирана

    Неонацисты появились у границ России

    Названы преимущества утреннего секса перед вечерним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok