Нехитрый план обогащения в стоматологии обернулся для россиянки уголовным делом

В Москве задержана укравшая из сейфа стоматологии 500 тыс. рублей женщина-стажер

В Москве задержана 33-летняя жительница Московской области, укравшая из сейфа стоматологической клиники 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, задержанная подозревается в хищении денег из сейфа стоматологии, в которой работала администратором-стажером. Они узнала код от сейфа, дождалась, пока в помещении клиники никого не будет и забрала из него деньги.

