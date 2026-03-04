Арестованному за изнасилование сыну принцессы предъявили новые обвинения

Сыну норвежской принцессы предъявили дополнительные обвинения в суде

В Норвегии пасынку кронпринца, арестованному за изнасилование, предъявили дополнительные обвинения. Об этом сообщает BBC News.

К списку преступлений 28-летнего Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит, добавили еще два пункта — неосторожное поведение и нарушение запрета на контакты — прямо во время судебного процесса. Причиной стал инцидент с женщиной из престижного района Осло, с которой ему было запрещено видеться. Хейби уже признал нарушение запрета и частично — другие эпизоды. По словам прокурора, новые обвинения могли быть добавлены, поскольку подсудимый их признает. За неосторожное поведение Хейби грозит до двух лет тюрьмы.

Суд идет уже 17-й день из 28 запланированных. Ранее на одном из заседаний зачитывали переписку и аудиозаписи, где Хейби оскорблял свою бывшую девушку, блогершу Нору Хеукланн. Он отрицает физическое насилие, но если будет признан виновным в самых тяжких преступлениях, то может провести в тюрьме не менее десяти лет.

