Из жизни
20:24, 4 марта 2026Из жизни

Арестованному за изнасилование сыну принцессы предъявили новые обвинения

Сыну норвежской принцессы предъявили дополнительные обвинения в суде
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: NTB / Heiko Junge / Reuters

В Норвегии пасынку кронпринца, арестованному за изнасилование, предъявили дополнительные обвинения. Об этом сообщает BBC News.

К списку преступлений 28-летнего Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит, добавили еще два пункта — неосторожное поведение и нарушение запрета на контакты — прямо во время судебного процесса. Причиной стал инцидент с женщиной из престижного района Осло, с которой ему было запрещено видеться. Хейби уже признал нарушение запрета и частично — другие эпизоды. По словам прокурора, новые обвинения могли быть добавлены, поскольку подсудимый их признает. За неосторожное поведение Хейби грозит до двух лет тюрьмы.

Суд идет уже 17-й день из 28 запланированных. Ранее на одном из заседаний зачитывали переписку и аудиозаписи, где Хейби оскорблял свою бывшую девушку, блогершу Нору Хеукланн. Он отрицает физическое насилие, но если будет признан виновным в самых тяжких преступлениях, то может провести в тюрьме не менее десяти лет.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.

