Одна связанная с нижним бельем привычка женщины натолкнула ее бойфренда на мысль об измене

Пользовательница Reddit с ником New_Cry_2336 пожаловалась на подозрительность своего бойфренда, спровоцированную одной ее гигиенической привычкой. По словам женщины, за утро она меняет два комплекта нижнего белья.

«Я сплю всю ночь без белья, а потом встаю рано утром, чтобы 20 минут погулять с собакой, для чего надеваю чистое белье. После возвращения я принимаю душ и меняю белье на свежее», — объяснила женщина.

Однако ее бойфренду такая чистоплотность показалась подозрительной. Пара поссорилась после его предположения о том, что его избранница просто пытается быть максимально свежей для своих коллег по работе мужского пола.

«Он твердо убежден в том, что никто на всей планете ни за что не стал бы надевать свежее нижнее белье после душа, если предыдущее носили совсем недолго. А те, кто так делает, поступают только по одной причине — чтобы изменить», — заключила автор.

Тем не менее другие пользователи встали на ее сторону. Многие из них согласились, что считают грязными свои трусы и носки даже если пробыли в них меньше часа. Отдельные комментаторы также предположили, что бойфренд женщины проецирует на нее собственную неверность.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о грядущем расставании со своим молодым человеком из-за его проблем с гигиеной. 19-летняя девушка уточнила, что заметила проблему во время интимной близости.