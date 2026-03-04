Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:29, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Одна связанная с нижним бельем привычка женщины натолкнула ее бойфренда на мысль об измене

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником New_Cry_2336 пожаловалась на подозрительность своего бойфренда, спровоцированную одной ее гигиенической привычкой. По словам женщины, за утро она меняет два комплекта нижнего белья.

«Я сплю всю ночь без белья, а потом встаю рано утром, чтобы 20 минут погулять с собакой, для чего надеваю чистое белье. После возвращения я принимаю душ и меняю белье на свежее», — объяснила женщина.

Однако ее бойфренду такая чистоплотность показалась подозрительной. Пара поссорилась после его предположения о том, что его избранница просто пытается быть максимально свежей для своих коллег по работе мужского пола.

«Он твердо убежден в том, что никто на всей планете ни за что не стал бы надевать свежее нижнее белье после душа, если предыдущее носили совсем недолго. А те, кто так делает, поступают только по одной причине — чтобы изменить», — заключила автор.

Тем не менее другие пользователи встали на ее сторону. Многие из них согласились, что считают грязными свои трусы и носки даже если пробыли в них меньше часа. Отдельные комментаторы также предположили, что бойфренд женщины проецирует на нее собственную неверность.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о грядущем расставании со своим молодым человеком из-за его проблем с гигиеной. 19-летняя девушка уточнила, что заметила проблему во время интимной близости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Зеленскому стали чаще желать смерти

    Блогершу Лерчек госпитализировали в онкореанимацию

    Американскому сенатору стало «страшнее, чем когда либо» после брифинга по Ирану

    Одна связанная с нижним бельем привычка женщины натолкнула ее бойфренда на мысль об измене

    В Иране заявили о поражении американского эсминца

    Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по Ирану

    Из Дубая в Москву вылетел первый с начала конфликта рейс Emirates

    Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

    42-летняя сотрудница школы совратила 15-летнего подростка и насиловала его все лето

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok