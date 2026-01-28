Экономный парень шокировал девушку правдой о своем нижнем белье

Пользовательница Reddit с ником Eastern-Yogurt3859 рассказала о грядущем расставании со своим молодым человеком из-за его проблем с гигиеной. 19-летняя девушка уточнила, что заметила проблему во время интимной близости.

«Во время орального секса от него начало сильно пахнуть. Я сказала ему об этом, а потом увидела на его нижнем белье следы грязи. Он признался, что ради экономии на порошке и воде носит трусы несколько дней, а потом выворачивает их наизнанку и продолжает носить еще пару дней», — написала шокированная девушка.

Она попыталась донести до своего 20-летнего избранника, что с этой проблемой нужно что-то делать, например, начать менять белье каждый день. Однако в ответ он назвал себя нищим студентом, который не может себе этого позволить.

«Я решила расстаться с ним. Знаю, что нужно было сделать это раньше, но теперь понимаю, что нет смысла тратить время на попытки заставить его измениться, если он этого не хочет. Завтра я поговорю с ним об этом», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на перемены, произошедшие у ее бойфренда в отношении собственной гигиены в последний год — после начала совместной жизни. По ее словам, до того, как пара съехалась, ее избранник с удовольствием принимал душ по утрам и чистил зубы дважды в день.