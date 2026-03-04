Отшельника без документов нашли в российском регионе

В Кузбассе нашли мужчину, который 60 лет прожил отшельником без документов

В Кузбассе нашли мужчину, который 60 лет прожил отшельником без документов. Его обнаружили в деревне под Новокузнецком, об этом стало известно региональному изданию «Сiбдепо».

Мужчина скрывался всю жизнь, боясь обращаться к властям. Только в преклонном возрасте он решился получить российский паспорт.

Он никогда не работал официально, однако держал большое хозяйство. Ему выдали временное удостоверение.

До этого сообщалось, что в Норильске пенсионер добровольно остался жить в гараже, где проработал почти всю жизнь. После выхода на пенсию он оборудовал в месте, где прошла большая часть его жизни, свой личный гараж из металла. Когда распался СССР, предприятие закрылось, и мужчина остался там жить один. За прошедшее время он на своих двоих ЗИЛах побывал во многих местах Таймыра. В случае, если территорию решат снести, то мужчина планирует либо переехать в Енисейск.