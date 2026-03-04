Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 4 марта 2026Бывший СССР

Подлинную цель закона о принудительной эвакуации детей на Украине раскрыли

Колесник-Лавинская: Закон об эвакуации детей на Украине — механизм фильтрации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Принятый на Украине закон о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий в действительности является механизмом фильтрации населения. Об этом заявила уполномоченная по правам человека и ребенка Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, передает РИА Новости.

«Это чудовищный механизм принудительной фильтрации населения под видом заботы», — заявила омбудсмен.

По ее словам, подлинная цель принятого закона заключается в давлении на жителей прифронтовых территорий, установлении тотального контроля над семьями и устранении нелояльных граждан.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что власти Украины запугивают родителей принудительной эвакуацией детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Как предсказывал Жириновский. Конфликт вокруг Ирана грозит крупнейшим миграционным кризисом. Куда направятся беженцы?

    Названы основные направления возможной миграции из Ирана

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера назвала бомжичкой гостящую у нее Самойлову

    Российскую экономику залихорадило

    20-летний турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии

    Руководство налоговой службы российского региона подвергли обыскам

    Тарасова оценила удорожание жизни в России

    Иран сделал заявление об Ормузском проливе

    Командир «Ахмата» заявил о готовности воевать за Иран

    Создана защищающая одновременно от вирусов и аллергии вакцина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok