Подлинную цель закона о принудительной эвакуации детей на Украине раскрыли

Колесник-Лавинская: Закон об эвакуации детей на Украине — механизм фильтрации

Принятый на Украине закон о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий в действительности является механизмом фильтрации населения. Об этом заявила уполномоченная по правам человека и ребенка Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, передает РИА Новости.

«Это чудовищный механизм принудительной фильтрации населения под видом заботы», — заявила омбудсмен.

По ее словам, подлинная цель принятого закона заключается в давлении на жителей прифронтовых территорий, установлении тотального контроля над семьями и устранении нелояльных граждан.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что власти Украины запугивают родителей принудительной эвакуацией детей.