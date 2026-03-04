Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:10, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Популярный в России комик стал иначе общаться с друзьями из-за эмиграции

Комик Комиссаренко стал меньше жаловаться друзьям на проблемы в эмиграции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @slavakomissarenko

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что после эмиграции стал иначе общаться с друзьями и теперь меньше жалуется на проблемы. Об этом он рассказал на съемках проекта «Давайте сделаем шоу», выпуск доступен на YouTube.

По словам юмориста, до переезда, когда с ним случалось что-то плохое, он ждал встречи с друзьями, чтобы рассказать им о произошедшем и получить поддержку. «Сейчас я встречаюсь с друзьями и такой [думаю]: "Только ничего им не рассказывай, они и так в ***, они свое вывозят вообще, не грузи"», — сказал Комиссаренко.

Юморист добавил, что теперь он и его друзья при встрече заверяют друг друга, что у них все нормально.

Ранее Комиссаренко заявил, что мог лишиться виз в США и Великобританию. Комик предположил, что визы талантов, которые ему выдали эти страны, могли быть аннулированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об «изменившем Ближний Восток» разговоре Трампа и Нетаньяху

    Беспилотники ударили по военной базе США

    ВС России ударами ФАБ уничтожили мост ВСУ в Запорожье

    Иран объявил о новом этапе операции против США и Израиля

    В Госдуме призвали увеличить лимит выплат по ОСАГО

    Сотни российских туристов оказались без билетов домой и жилья в Дубае по вине Emirates

    Раскрыт наиболее вероятный преемник Хаменеи

    Врач призвал отказаться от привычки откладывать будильник на пять минут

    Кормившая сына человеческим мясом каннибал из России устроилась в индустрию красоты

    Овечкин обнялся с российским защитником вместо участия в массовой драке после матча НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok