Популярный в России комик стал иначе общаться с друзьями из-за эмиграции

Комик Комиссаренко стал меньше жаловаться друзьям на проблемы в эмиграции

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что после эмиграции стал иначе общаться с друзьями и теперь меньше жалуется на проблемы. Об этом он рассказал на съемках проекта «Давайте сделаем шоу», выпуск доступен на YouTube.

По словам юмориста, до переезда, когда с ним случалось что-то плохое, он ждал встречи с друзьями, чтобы рассказать им о произошедшем и получить поддержку. «Сейчас я встречаюсь с друзьями и такой [думаю]: "Только ничего им не рассказывай, они и так в ***, они свое вывозят вообще, не грузи"», — сказал Комиссаренко.

Юморист добавил, что теперь он и его друзья при встрече заверяют друг друга, что у них все нормально.

Ранее Комиссаренко заявил, что мог лишиться виз в США и Великобританию. Комик предположил, что визы талантов, которые ему выдали эти страны, могли быть аннулированы.