Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:22, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Попытка притронуться к крупной сумме денег закончилась для парня самым неожиданным образом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kateryna Bielokopytova / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Ninjikatcj рассказал, как оконфузился перед коллегой, попытавшись помочь ей по ее же просьбе. Хрупкой, невысокой женщине нужно было отнести 500 тысяч долларов инкассаторам, чтобы те доставили выручку в банк.

«Специальный кейс с деньгами был слишком тяжелым для нее, поэтому она обратилась ко мне, что случается у нас на работе нередко. Вот только стоило мне присесть, взять деньги и начать подниматься, как я услышал неприятный звук разрыва моих штанов спереди назад», — написал автор.

Он поставил кейс с деньгами на пол и сказал коллеге, что только что порвал штаны. В ответ на ее недоумение он добавил, что ему, пожалуй, «стоит пойти домой и взять новые штаны».

«В общем, довольно обычная история: многие рвали штаны на работе. Но я точно один из немногих, кто может сказать, что сделал это, поднимая полмиллиона долларов», — заключил автор.

Ранее мужчина попытался заняться утренним сексом с женой и оконфузился перед коллегой. Голос сослуживца пара услышала на этапе предварительных ласк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Женщина застала жену брата на коленях своего возлюбленного и подралась с ней

    Попытка притронуться к крупной сумме денег закончилась для парня самым неожиданным образом

    В Windows 11 удалился интернет

    Названа неожиданная связь иранского конфликта с Россией и Украиной

    В Китае рассказали о расплате за санкции против России после эскалации на Ближнем Востоке

    Раскрыто число погибших на Ближнем Востоке в 28 февраля

    Главная ведьма Украины захотела стать мэром Киева

    Невролог рассказал о типичной ошибке россиян в начале весны

    Российская тревел-блогерша объяснила причины долголетия китайцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok