Мужчина попытался заняться утренним сексом с женой и оконфузился перед коллегой

Пользователь Reddit с ником Donotdoillegalthings опозорился перед коллегой, попытавшись заняться сексом со своей женой. По его словам, он случайно позвонил коллеге в этот момент.

Мужчина проснулся около восьми часов утра, чтобы приступить к работе, однако никаких дел не было, поэтому он остался в постели, чтобы почитать. «Вдруг я услышал звук пришедшего в Teams сообщения — это оказался мой коллега, попросивший заменить его на онлайн-совещании. Я согласился и отложил телефон, оставив нашу переписку открытой, на случай, если он захочет написать мне снова», — написал автор.

В этот момент проснулась его жена, спустя мгновение она начала обнимать мужа. Тот отложил книгу, поцеловал супругу, после чего она сняла пижаму и села на него сверху с обнаженной грудью.

«Я ласкал ее, и вдруг мы услышали: "Эмм, ребята?" — звук исходил из моего телефона. Я повернул голову и увидел активный видеозвонок с тем самым коллегой. Я тут же повесил трубку, а жена откинулась на свою сторону кровати и укрылась одеялом. Я тут же написал ему: "Извини, случайный звонок", на что он ответил: "Увидел больше, чем хотелось бы"», — написал автор, признавшись, что до сих пор пребывает в смущении.

Ранее мужчины и женщины, записавшие свой секс на видео, рассказали о последствиях этого эксперимента в постели. Одна из пользовательниц призналась, например, что выкладывает такие ролики в сеть и повышает таким образом самооценку.