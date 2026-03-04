Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:43, 4 марта 2026Силовые структуры

Приговор об избиении россиянкой экс-мужа отменили в Верховном суде

Верховный суд отменил приговор женщине за избиение экс-супруга в детском саду
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд (ВС) отменил приговор в отношении женщины за избиение бывшего супруга в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2020 году в Георгиевске женщина приехала в детский сад к своим детям, где к ней подошел бывший муж. Между экс-супругами произошел конфликт, во время которого мужчина стал вырывать из рук матери ребенка. Тогда женщина, по словам экс-мужа, ударила его по голове, причинив черепно-мозговую травму.

Потерпевший пошел в суд, который признал экс-жену виновной в причинении легкого вреда здоровью и приговорил к штрафу в пять тысяч рублей. Женщина стала обжаловать это решение и дошла до ВС РФ. По ее словам, мужчина несколько раз ударил ее в грудь, а она пыталась его оттолкнуть.

За женщиной признали право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске владельца стоматологии будут судить за истязание жены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok