Приговор об избиении россиянкой экс-мужа отменили в Верховном суде

Верховный суд отменил приговор женщине за избиение экс-супруга в детском саду

Верховный суд (ВС) отменил приговор в отношении женщины за избиение бывшего супруга в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2020 году в Георгиевске женщина приехала в детский сад к своим детям, где к ней подошел бывший муж. Между экс-супругами произошел конфликт, во время которого мужчина стал вырывать из рук матери ребенка. Тогда женщина, по словам экс-мужа, ударила его по голове, причинив черепно-мозговую травму.

Потерпевший пошел в суд, который признал экс-жену виновной в причинении легкого вреда здоровью и приговорил к штрафу в пять тысяч рублей. Женщина стала обжаловать это решение и дошла до ВС РФ. По ее словам, мужчина несколько раз ударил ее в грудь, а она пыталась его оттолкнуть.

За женщиной признали право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске владельца стоматологии будут судить за истязание жены.

