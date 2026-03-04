Реклама

11:06, 4 марта 2026Силовые структуры

Владельца стоматологии в российском городе обвинили в истязании жены с особой жестокостью

В Красноярске владельца стоматологии BananaDent будут судить за истязание жены
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярске 38-летнего владельца стоматологии BananaDent будут судить за истязания жены с особой жестокостью. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным прокуратуры, фигурант постоянно бил супругу, которая материально полностью зависела от него. Он избивал ее дома, на улице, в гостях — часто все происходило на глазах у их маленького ребенка. Пострадавшая не обращалась в полицию, потому что боялась. Однако она ходила к врачам и снимала побои.

Сейчас ее супруг обвиняется в истязании с особой жестокостью. Свою вину он не признает. Его родственники считают, что женщина хочет воспользоваться последствиями пьяной ссоры, чтобы посадить мужа.

Ранее сообщалось, что в Киришах Ленинградской области 59-летний житель предстанет перед судом по делу о забитой до смерти жене.

