Владельца стоматологии в российском городе обвинили в истязании жены с особой жестокостью

В Красноярске владельца стоматологии BananaDent будут судить за истязание жены

В Красноярске 38-летнего владельца стоматологии BananaDent будут судить за истязания жены с особой жестокостью. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным прокуратуры, фигурант постоянно бил супругу, которая материально полностью зависела от него. Он избивал ее дома, на улице, в гостях — часто все происходило на глазах у их маленького ребенка. Пострадавшая не обращалась в полицию, потому что боялась. Однако она ходила к врачам и снимала побои.

Сейчас ее супруг обвиняется в истязании с особой жестокостью. Свою вину он не признает. Его родственники считают, что женщина хочет воспользоваться последствиями пьяной ссоры, чтобы посадить мужа.

