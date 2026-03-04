Реклама

08:30, 4 марта 2026Забота о себе

Названы преимущества утреннего секса перед вечерним

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Психолог Майкл Бреус заявил, что утренний секс имеет ряд преимуществ перед вечерним. Их он назвал в разговоре с изданием Diario Panorama.

Как пояснил Бреус, утренний секс активизирует тело и увеличивает уровень энергии. Половой акт после пробуждения также помогает включить головной мозг, а особенно после оргазма, поскольку в процессе выделяется дофамин, который полезен для продуктивности, добавил специалист.

Кроме того, секс увеличивает уровень гормона окситоцина. Благодаря этому человек после близости с утра будет чувствовать себя счастливее на протяжении всего дня, заверил он. Бреус добавил, что во время оргазма также выделяется множество химических веществ, которые обладают выраженным обезболивающим эффектом, что гарантирует отсутствие недомогания до самого вечера, заключил психолог.

Ранее сексолог Кэролин Хоэль рассказала, как поддерживать интерес к сексу в браке. Она утверждает, что возбуждению способствует времяпрепровождение, связанное с общими интересами.

