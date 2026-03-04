Реклама

12:40, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали необычный способ борьбы с головной болью

Невролог Лялите заявила, что прищепки на бровях помогают при приступе мигрени
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и невролог Иоланта Лялите назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» необычный способ справиться с сильной головной болью. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», она заявила, что в этом могут помочь прищепки.

Одна из зрительниц в студии рассказала, что при приступах мигрени цепляет прищепки к бровям, чтобы уменьшить боль. Врач сочла такой метод эффективным. Она объяснила, что таким образом удается воздействовать на тройничный нерв, отвечающий за появление боли.

«Воздействие на тройничный нерв здесь достаточно интенсивное. (...) Это может снижать приступ», — заявила невролог. Лялите добавила, что прищепки лучше цеплять ближе к межбровью.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала продукт, облегчающий головную боль. Таковым она сочла хрен. По ее словам, продукт также можно считать натуральным антибиотиком.

