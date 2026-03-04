Реклама

Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

У россиян возникнет проблема с получением ПМЖ в Казахстане из-за нового закона
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: PavelChigir / Shutterstock / Fotodom

Россияне потеряли возможность легализоваться в Казахстане из-за нового закона, который требует для получения права на постоянное место жительства (ПМЖ) документов, не предусмотренных российским законодательством. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Казахстан».

«Чтобы получить разрешение на постоянное место жительства, иностранцы должны предоставить письменное согласие своего родного государства», — говорится в публикации.

Отмечается, что российское посольство уже уведомило казахстанские госорганы о возникшей правовой коллизии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана по объектам США в королевстве. Тогда он заметил, что все конфликты должны решаться только путем дипломатии.

