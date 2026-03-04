Российский депутат порассуждал о смирении и политике в 90-х фразой «вся власть — от Бога»

Депутат Тюменской облдумы Салмин заявил, что вся власть — от Бога

Депутат Тюменской облдумы Алексей Салмин порассуждал о смирении и политике в 90-х фразой «вся власть — от Бога». На его заявление ответили в Русской православной церкви (РПЦ), пишет «Подъем».

Парламентарий заявил, что ему не нравился тот порядок, который был в России в 1990-х годах, но со он временем понял, что «вся власть — от Бога, поэтому надо смириться».

«Если мне не нравятся власть или режим, значит, я не дорос, чего-то еще не понял. Так и получилось. В таком случае я просто ей не мешаю, не критикую, не противостою, а занимаюсь своим делом», — отметил Салмин.

В Тобольско-Тюменской епархии ответили на это заявление словами о том, что в существовании любой власти, даже негативной по отношению к Церкви, есть «некий промысел» и причина, по которой Бог «попустил ей быть».

«20-й век нам показал, что власть может быть от Бога не в том смысле, что Бог хочет, чтобы эта власть была, но в том смысле, что Бог попускает ей быть (...) даже в той власти, которая была в середине 20-го века, после 1918 года, даже в этом смысле (...) Поэтому, действительно, раз Бог попускает власти быть, то значит, в этом есть если не его воля, то его попущение», — сказали в РПЦ.

Ранее Салмин назвал воспитание детей в нужде более легким. По словам парламентария, «иной раз даже позавидовать можно» гармонии в семьях, живущих при невысоком достатке.