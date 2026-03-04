Иванников: Иностранным наемникам могут заплатить за уничтожение Зеленского

Иностранным наемникам, с которыми Украина недавно разорвала контракты, могут заплатить за уничтожение президента Владимира Зеленского. Возможный сценарий покушения на украинского лидера в беседе с aif.ru раскрыл военный эксперт подполковник запаса Олег Иванников.

«Иностранные наемники могут получить оплату за свержение режима Зеленского от любого его недоброжелателя из Европы, от его бывших соратников, не говоря уже о врагах», — заявил военный.

Он выразил предположение, что инициатором покушения на Владимира Зеленского может выступить олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Коломойский заявил, что правление президента Владимира Зеленского скоро закончится. Он также призвал судью задуматься над тем, что украинский лидер не вечен, а «времена уже меняются».