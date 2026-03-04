Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

Преподаватель ВШЭ Донцов опроверг свою причастность к убийству жены в Германии

Преподаватель Высшей школы экономики Александр Донцов опроверг свою причастность к расправе над беременной женой Айгуль Сайлыбаевой, произошедшей в Германии. Об этом сообщает Baza.

Мужчина впервые ответил на обвинения — он утверждает, что не виновен в смерти супруги. По его словам, он и его близкие находятся под жестким давлением со стороны неизвестных, которые под видом адвокатов, полицейских и журналистов угрожают.

Донцов отметил, что власти Германии ведут расследование, по которому он признан потерпевшим, ими установлен другой подозреваемый, с которым он не знаком. Донцов же свободно вернулся в Россию вместе с дочерью, он легально работает и приходит в Следственный комитет России на опрос. Проверку инициировал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Также расследование ведет Казахстан, там возбуждено дело по статье об истязаниях, по которому обвинение предъявлено Донцову, но он настаивает, что обвинения сфабрикованы на показаниях близких Айгуль. Сам он отрицает применение насилия к жене.

Сайлыбаева пропала 4 июня 2024 года в немецком городе Бейнсхайм. Спустя две недели ее нашли с многочисленными ножевыми ранениями и следами химических ожогов в озере. Донцов не сообщил в полицию о ее исчезновении, а его мать Наталья уже на следующий день улетела в Москву. Ее объявили в розыск правоохранители Германии. Свекровь Айгуль — бывший следователь и юрист.