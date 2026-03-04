Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:41, 4 марта 2026Силовые структуры

Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

Преподаватель ВШЭ Донцов опроверг свою причастность к убийству жены в Германии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: RONNY HARTMANN / Pool / Reuters

Преподаватель Высшей школы экономики Александр Донцов опроверг свою причастность к расправе над беременной женой Айгуль Сайлыбаевой, произошедшей в Германии. Об этом сообщает Baza.

Мужчина впервые ответил на обвинения — он утверждает, что не виновен в смерти супруги. По его словам, он и его близкие находятся под жестким давлением со стороны неизвестных, которые под видом адвокатов, полицейских и журналистов угрожают.

Донцов отметил, что власти Германии ведут расследование, по которому он признан потерпевшим, ими установлен другой подозреваемый, с которым он не знаком. Донцов же свободно вернулся в Россию вместе с дочерью, он легально работает и приходит в Следственный комитет России на опрос. Проверку инициировал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Также расследование ведет Казахстан, там возбуждено дело по статье об истязаниях, по которому обвинение предъявлено Донцову, но он настаивает, что обвинения сфабрикованы на показаниях близких Айгуль. Сам он отрицает применение насилия к жене.

Сайлыбаева пропала 4 июня 2024 года в немецком городе Бейнсхайм. Спустя две недели ее нашли с многочисленными ножевыми ранениями и следами химических ожогов в озере. Донцов не сообщил в полицию о ее исчезновении, а его мать Наталья уже на следующий день улетела в Москву. Ее объявили в розыск правоохранители Германии. Свекровь Айгуль — бывший следователь и юрист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Как предсказывал Жириновский. Конфликт вокруг Ирана грозит крупнейшим миграционным кризисом. Куда направятся беженцы?

    Соседняя с Ираном страна полностью осталась без электричества

    Удар по иранской школе для девочек назвали «жертвоприношением Эпштейну»

    Появились кадры с места обрушения крыши завода в российском городе

    Россиян предупредили о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах

    Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике

    Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

    Вооруженные авантюристы угнали катер и попытались высадиться на Кубе

    Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте

    В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok