08:58, 2 февраля 2026Силовые структуры

Сотрудника НИУ ВШЭ и его мать обвинили в жестокой расправе над женой в Германии

Бастрыкин запросил доклад из-за сообщений об убийстве женщины в Германии
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад после появления новостей, в которых утверждалось, что подозреваемые в расправе над беременной женщиной в Германии могут находиться в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Московский главк СК уже проводит проверку. Главе ведомства доложит о ее ходе руководитель Главного следственного управления СК по Москве Дмитрий Беляев. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее родители бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой обвинили ее мужа, научного сотрудника факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, и его мать в жестокой расправе над дочерью. Подозреваемые находятся в России, писал РЕН ТВ.

Сайлыбаева пропала 4 июня 2024 года в немецком городе Бейнсхайм. Спустя две недели ее нашли с многочисленными ножевыми ранениями и следами химических ожогов в озере. При этом ее муж, с которым у нее уже была дочь, не сообщил в полицию о ее исчезновении, а его мать Наталья уже на следующий день улетела в Москву.

Германские следователи объявили женщину в розыск через Интерпол. Казахстан возбудил дело об истязании против нее и ее сына. Родители Сайлыбаевой, опасаясь за безопасность внучки, обратились в российские правоохранительные органы.

Ранее в Ставропольском крае задержали мужчину по ДНК за расправу над девушкой 28 лет назад.

