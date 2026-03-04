Реклама

Силовые структуры
15:37, 4 марта 2026Силовые структуры

Российского блогера захотели объявить в международный розыск

В Москве блогера Майкла Наки захотели объявить в розыск по новому делу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wikipedia

В Москве возбудили уголовное дело в отношении российского блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, видеоблогер обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению действий против безопасности России. Публикацию, в которой нашли признаки преступления, он разместил в 2024 году на своем канале. Подозреваемого объявили в международный розыск.

По версии следствия, Наки и сообщник записали видеоролик о событиях на Запорожской АЭС и в Мариуполе с недостоверной информацией о действиях ВС РФ.

29 августа 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Наки к 11 годам лишения свободы, признав его и сообщника виновными по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

«В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в заявлении столичного управления СК.

В мае 2025 года по решению Федеральной налоговой службы России (ФНС) официально было ликвидировано индивидуальное предпринимательство (ИП) блогера Майкла Наки.

