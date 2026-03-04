Сексолог рассказала о неожиданных бонусах секса с кашляющей женщиной

Секс с кашляющей женщиной может быть приятен для мужчины, рассказала сексолог Аннабель Найт. Неожиданные плюсы она назвала в беседе с изданием Metro.

Специалистка объяснила, что во время кашля мышцы тазового дна, обычно задействуемые во время оргазма, непроизвольно сокращаются. «Во время проникающего секса это внезапное сжатие или пульсация вокруг пениса может вызвать кратковременное усиление давления и трения, что может доставлять сильное удовольствие некоторым мужчинам. Это как если партнерша сознательно напрягала мышцы тазового дна во время секса — только происходит это более неожиданно и рефлекторно», — объяснила Найт.

Сексолог уточнила, что перед сексом с женщиной, которая кашляет, нужно убедиться, что она достаточно хорошо себя чувствует. «Не удивляйте партнершу внезапными глубокими движениями, если она закашляется — это может быть больно. Не продолжайте, если это доставляет дискомфорт кому-либо из вас», — добавила специалистка.

К таким экспериментам Найт призвала подходить как к исследованию и не преследовать цель получить удовольствие в ущерб комфорту. Она также порекомендовала не кашлять ради более ярких оргазмов намеренно. Вместо этого сексолог посоветовала тренировать мышцы тазового дна с помощью упражнений Кегеля.

