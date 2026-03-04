Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 4 марта 2026Забота о себе

Сексолог рассказала о неожиданных бонусах секса с кашляющей женщиной

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Секс с кашляющей женщиной может быть приятен для мужчины, рассказала сексолог Аннабель Найт. Неожиданные плюсы она назвала в беседе с изданием Metro.

Специалистка объяснила, что во время кашля мышцы тазового дна, обычно задействуемые во время оргазма, непроизвольно сокращаются. «Во время проникающего секса это внезапное сжатие или пульсация вокруг пениса может вызвать кратковременное усиление давления и трения, что может доставлять сильное удовольствие некоторым мужчинам. Это как если партнерша сознательно напрягала мышцы тазового дна во время секса — только происходит это более неожиданно и рефлекторно», — объяснила Найт.

Сексолог уточнила, что перед сексом с женщиной, которая кашляет, нужно убедиться, что она достаточно хорошо себя чувствует. «Не удивляйте партнершу внезапными глубокими движениями, если она закашляется — это может быть больно. Не продолжайте, если это доставляет дискомфорт кому-либо из вас», — добавила специалистка.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

К таким экспериментам Найт призвала подходить как к исследованию и не преследовать цель получить удовольствие в ущерб комфорту. Она также порекомендовала не кашлять ради более ярких оргазмов намеренно. Вместо этого сексолог посоветовала тренировать мышцы тазового дна с помощью упражнений Кегеля.

Ранее сексолог Аманда Паскукко посоветовала необычную позу для чувственного секса. По ее словам, поза «крендель» дает необычные ощущения и позволяет партнерам экспериментировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ после слов Зеленского о создании буферной зоны в России

    Японцы захотели белого медведя из России и согласились поменяться на капибар

    В России призвали ограничить один вид рекламы

    Мужчина захотел переспать с девушкой и напоил текилой до смерти

    Сексолог рассказала о неожиданных бонусах секса с кашляющей женщиной

    Губернатор раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на Ростовскую область

    В Британии раскрыли проблемы армии США из-за конфликта с Ираном

    Силовики сообщили о переброске под Сумы бойцов украинского спецназа

    ВСУ атаковали электропоезд в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok