Забота о себе
08:31, 2 марта 2026Забота о себе

Названа необычная поза для чувственного секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Семейный психотерапевт и сексолог Аманда Паскукко назвала необычную позу, которая делает интимную близость более чувственной и глубокой. О преимуществах этой позиции она рассказала в беседе с Women's Health.

Сексолог уточнила, что говорит о позе «крендель», которая получила название благодаря тому, что в ней ноги переплетаются так, что напоминают это хлебобулочное изделие. «Женщина лежит на боку, слегка согнув ноги, а мужчина располагается сзади. При этом одна его нога скользит между ногами партнерши, а рука поддерживает ее бедро или талию», — описала позу эксперт.

По словам Паскукко, такое положение позволяет лучше контролировать движения, усиливает контакт тела с телом и делает ощущения более чувственными. Она отметила, что поза подходит как для долгой и медленной близости, так и для более динамичного секса, создавая возможность глубокого эмоционального и физического соединения.

Ранее пользователи форума Reddit дали совет женщине, которая никогда не занималась анальным сексом. Чаще всего ей советовали использовать больше смазки, а также напомнили о негативных последствиях.

